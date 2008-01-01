СРО изыскателей
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СРО изыскателей
Сегодня стать членом СРО изыскателей можно всего за один день
Компании, которые работают в этой сфере, обязаны состоять в саморегулируемых организациях в соответствии с действующим законодательством. Необходимо понимать, что в России большое количество СРО, поэтому выбирать необходимо, исходя из требований самой компании.
Получение допуска
– нормативно-правовая база
В России процесс получения допуска СРО изыскателей регламентируется следующими законами:
- ФЗ-372;
- Градостроительный кодекс РФ.
В этих документах указываются порядок получения членства в СРО и требования к кандидатам. После получения статуса члена саморегулируемой организации компания может работать с государственными тендерами и на крупных объектах. Компания должна соответствовать стандартным требованиям, чтобы войти в СРО изыскателей:
- наличие материально-технической базы для выполнения полного спектра работ;
- сотрудники, которые прошли обучение.
Способы вступления в СРО
Существует несколько способов получить СРО изыскателей под ключ:
Кто должен вступать в СРО изыскателей?
Согласно действующим законам Российской Федерации, обязаны получать допуск СРО компании и индивидуальные предприниматели, выполняющие:
- обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений;
- работы в составе инженерно-геодезических изысканий;
- работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий;
- работы в составе инженерно-экологических изысканий;
- работы в составе инженерно-геотехнических изысканий и др.
Кому не нужно
становиться членом СРО?
Закон предусматривает для некоторых компаний освобождение от членства в саморегулируемых организациях
Так, не требуется оформлять доступ, если:
- компания является государственной или муниципальной;
- организация на 50% принадлежит государственным структурам;
Но частным компаниям рекомендуется вступить в СРО изыскателей в Москве, чтобы не упускать выгоду во время выбора объекта для работы
Необходимые для вступления СРО изыскателей документы
Процесс вступления в саморегулируемые организации регламентирован законом
Необходимо предоставить следующие документы:
- Карта партнера (реквизиты)
- Устав организации
- ИНН
- ОГРН
- Решение о создании организации
- Приказ о назначении на должность руководителя
- Действующий договор аренды (либо свидетельство о праве собственности)
- Если у компании были изменения в учредительных документах – листы записи ГРН и решения к ним
Некоторые СРО дополнительно требуют договор страхования персональной ответственности. Однако он является сейчас опциональным, поэтому большинство саморегулируемых организаций не требуют его наличия у кандидатов.
С нашими специалистами возможно сдать все документы в сжатые сроки. При этом мы подберем оптимальную саморегулируемую организацию.
Какие оплаты надо производить?
Важно производить все выплаты своевременно. Вот что необходимо оплачивать:
- вступительный взнос;
- ежемесячные членские взносы.
(руб.)
Таким образом, каждый может оценить примерный расходы на членство в саморегулируемой организации
Пролонгация участия в СРО
В соответствии с поправками в ФЗ-315, больше не нужно оформлять пролонгацию в СРО
Необходимо проходить ежегодную проверку и своевременно платить ежемесячные членские взносы.
Важно, чтобы сотрудники своевременно проходили обучение и повышали свою квалификацию. Специалисты СРО могут затребовать журнал, в котором делается отметка о прохождении обучения. Если выявится нарушение сроков, то будет выдвинуто требование исправить ситуацию в течение определенного времени. Если это сделано не будет, то может встать вопрос об исключении организации.
Таким образом, не нужно дополнительно ничего платить за пролонгацию членства. Также необходимо понимать, что сегодня не нужно оформлять каждый допуск отдельно. Став членом саморегулируемой организации изыскателей, компания автоматически получает все допуски для работы на строительных площадках в пределах России.
Преимущества участия в СРО изыскателей города Москвы
В столице сосредоточены крупные саморегулируемые организации
Членство дает следующие преимущества:
- возможность работать с крупными объектами;
- право на участие в тендерах;
- проведение обучение персонала в самих СРО;
- решение различных споров с заказчиками через руководство саморегулируемых организаций.
Таким образом, они одновременно защищают интересы клиентов и своих участников. В случае возникновения спорной ситуации сотрудники СРО отправляются на объект для изучения всех деталей. Независимая комиссия изучает доводы обеих сторон и, основываясь на фактах, принимает решение. Оно обладает юридической силой, поэтому его возможно использовать в качестве доказательной базы в суде.
Последние поправки в работе СРО
Чтобы защитить клиентов компаний, которые занимаются геологическими изысканиями, было принято решение о внесении поправок в действующее законодательство
Теперь единоразово необходимо вносить оплату в:
- компенсационный фонд возмещения вреда. Оплачивают все, кто вступает в СРО;
- компенсационный фонд ОДО (обеспечения договорных обязательств). Оплачивают только те компании, кто намерен участвовать в государственных тендерах и аукционах.
Размер оплаты зависит от стоимости объекта, на котором работает компания.
Сотрудники обязаны проходить обучение каждый пять лет. Если организация хочет работать на крупных федеральных или муниципальных объектах (строительство аэропортов, вокзалов, доков), то необходимо обладать сертификатом ISO, подтверждающий эффективность системы менеджмента на предприятии.
Преимущества обращения к нам
Сегодня существует много организаций, которые помогают получить членство в одной из действующих СРО изыскателей. Сотрудничая с нами, вы получаете:
Преимущества
обращения к нам
Наша компания давно работает и предлагает выгодные условия сотрудничества
А именно:
- полный анализ рынка и предложение тех СРО, которые гарантированно примут вас;
- ведение вас до вступления в саморегулируемую организацию;
- взаиморасчет происходит только после получения положительного результата;
- помощь в сборе документов;
- полная информационная поддержка на любом этапе сотрудничества.
Таким образом, если вы желаете работать с крупными объектами и участвовать в тендерах, вам необходимо членство в саморегулируемой организации. Можно обращаться туда самостоятельно. Но тогда вы потратите много времени. Не всегда удается все сделать с первого раза. Сотрудничая с нами, вы получите членство в СРО изыскателей в Москве в сжатые сроки.