Пролонгация участия в СРО

В соответствии с поправками в ФЗ-315, больше не нужно оформлять пролонгацию в СРО

Необходимо проходить ежегодную проверку и своевременно платить ежемесячные членские взносы.

Важно, чтобы сотрудники своевременно проходили обучение и повышали свою квалификацию. Специалисты СРО могут затребовать журнал, в котором делается отметка о прохождении обучения. Если выявится нарушение сроков, то будет выдвинуто требование исправить ситуацию в течение определенного времени. Если это сделано не будет, то может встать вопрос об исключении организации.

Таким образом, не нужно дополнительно ничего платить за пролонгацию членства. Также необходимо понимать, что сегодня не нужно оформлять каждый допуск отдельно. Став членом саморегулируемой организации изыскателей, компания автоматически получает все допуски для работы на строительных площадках в пределах России.